Президент Литви на Софійській площі звернувся українською з нагоди Дня незалежності

Президент Литви Гітанас Науседа привітав Україну з Днем незалежності на Софіївській площі у Києві та проголосив свою промову повністю українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Науседа наголосив, що Литва з перших днів великої війни активно підтримує Україну і ця підтримка залишиться непохитною.

Він запевнив, що Вільнюс ніколи не визнає окупацію та анексію Криму та інших окупованих Росією територій України.

"Пам’ятаючи багато століть спільної історії, ми знаємо, що ви переможете. Перемога – це мир, безпека і тривале процвітання. Це надія на справедливість для тисяч жертв російської агресії та їхніх родин… Разом ми відбудуємо Україну, і ми прагнемо зробити її частиною євроатлантичної спільноти. Наше бачення – це сильна Україна у сильній Європі. Я вірю, що одного дня Україна стане членом як ЄС, так і НАТО. Агресор не визначатиме долю України", – заявив Науседа.

Волелюбний український народ бере свою долю у власні руки.



Не маю сумніву, що правда, сила і свята воля допоможуть вам продовжувати свій шлях.



Вірю, що наступний День Незалежності будемо святкувати разом з перемогою.



Живи у віках, незалежна Україно! pic.twitter.com/JKBgp6Jmyn — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2023

Литовський президент також процитував рядки з вірша Тараса Шевченка "Борітеся – поборете, ...".

"Вірю, що наступний День незалежності будемо святкувати разом з перемогою. Живи у віках, незалежна Україно", – підсумував Науседа.

Нагадаємо, Литва з нагоди Дня незалежності України оголосила про надсилання чергової партії військової допомоги на 41 млн євро.

Президент Литви прибув до Києва ще 23 серпня для участі у саміті Кримської платформи.

У своєму виступі він зазначив, що саме з Криму почалася російська агресія проти України, і вочевидь цей півострів буде місцем, де їй остаточно покладуть край.