Президент Молдовы рассказала, как будет помогать с транзитом украинского зерна

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна предлагала помощь с транзитом украинского зерна еще с начала войны, а сейчас пытается найти решение, которое устроит местных фермеров и поможет Киеву.

Об этом она сказала в интервью RFI, сообщает "Европейская правда".

Сейчас Санду называет ситуацию с украинским зерном "сложной темой".

"Мы пытаемся найти решение. Происходят дискуссии с Украиной, Румынией и Европейской комиссией, чтобы увидеть, как мы можем согласовать интересы молдавских фермеров, но также обеспечить этот транзит зерна из Украины. Мы обязаны помочь Украине, которая сегодня обеспечивает наш мир", – отметила президент Молдовы.

По ее словам, Молдова будет пытаться найти лучшее решение для обеих сторон.

Одно из таких решений, как сказала Санду, – это быстрые инвестиции в транспортную и портовую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период.

"Потому что мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать свою инфраструктуру, и мы можем это сделать, в частности, за счет ресурсов Евросоюза", – добавила она.

Санду рассказала о проблеме фермеров в Молдове, у которых еще до войны в Украине, не было достаточно возможностей для экспорта.

"Приходится констатировать, что железнодорожная и портовая инфраструктура в Республике Молдова недостаточно развиты. Сейчас, когда из Украины идут эти большие объемы, ситуация усложнилась", – отметила Санду.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и рядом ее соседей о расширении использования альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна.

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