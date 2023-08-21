В Латвии заявили, что нелегалы становятся более агрессивными: пришлось стрелять

За последние три дня Государственная пограничная служба Латвии пресекла попытку незаконно пересечь границу 74 нарушителям с территории Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", программе TV3 "900 секунд" сказал начальник Латвийской пограничной охраны Гунтис Пуятс, информирует Delfi.

По словам руководителя погранслужбы, в последнее время нарушители стали более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают.

Он также рассказал о случае, когда для задержания убегающего нарушителя пограничник был вынужден применить оружие и совершил предупредительный выстрел.

Пуятс сообщил, что только в ночь на 21 августа и утром этого же дня нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 35 мигрантов.

По данным чиновника, среди нарушителей увеличилось число граждан Индии, Бангладеш, Мадагаскара и африканских стран, хотя раньше в основном речь шла о гражданах Ирака. По его словам, со стороны индийцев и бенгальцев отмечается большая агрессивность.

Накануне Пуятс предположил, что закрытие границы с Беларусью увеличило риск его нелегального пересечения.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

В Латвии ранее объявили мобилизацию сотрудников пограничной службы для усиления охраны участка границы с Беларусью.