На Латвийском ТВ не будет православных богослужений из-за поминания патриарха РПЦ

Латвийское телевидение (LTV) приняло решение прекратить запись и трансляцию новых православных богослужений из-за упоминания патриарха РПЦ Кирилла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Такое решение принято после того, как во время записи православной службы в филиале Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря в Валгунде LTV обнаружил, что там молятся за патриарха РПЦ.

По словам главного редактора LTV Сигиты Роке, молитва за патриарха Кирилла, который открыто поддерживает и благословляет кровопролитную войну, развязанную РФ в Украине, "противоречит не только ценностям и убеждениям LTV, но и позиции редакции".

"Мы категорически осуждаем войну России на Украине, поэтому в настоящее время считаем абсолютно неприемлемым продолжать трансляцию православных богослужений, на которых можно услышать молитвы за патриарха Кирилла", – добавила она.

По соглашению между LTV и фондом Ekumēniskais mediju padomes fonds последний несет ответственность за соответствие содержания транслируемых служб правовым нормам Латвии.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину LTV получило подтверждение, что в записываемых и транслируемых богослужениях не будет молитв за патриарха РПЦ.

Ранее Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который поддержал вторжение в Украину.

Напомним, по данным швейцарских СМИ, патриарх Кирилл в 1970-х годах работал в Женеве на советскую службу внешней разведки КГБ.