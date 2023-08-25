Финляндия утвердила новый пакет военной помощи Украине на 94 млн евро

Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства 25 августа 2023 года принял решение о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении финского правительства.

Сообщается, что замена оборонных средств, содержащихся в этом пакете, будет стоить Финляндии примерно 94 миллиона евро. Совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи Финляндии, предоставленных Украине до сих пор, составляет около 1,3 миллиарда евро.

"Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности относительно содержания пакета, способа его доставки и графика не предоставляются.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

О подготовке нового пакета военной помощи впервые объявил премьер Финляндии Петтери Орпо во время визита в Киев 23 августа.

"Там есть вещи, которые действительно необходимы: тяжелое вооружение и боеприпасы", – прокомментировал Орпо содержание пакета помощи.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что российская пропаганда, направленная против его страны, усиливается.