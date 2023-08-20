Президент Финляндии заявил об усилении пропаганды РФ против его страны

Президент Финляндии Саули Ниинистьо рассказал, что российская пропаганда, направленная против его страны, усиливается.

Об этом он сказал в интервью Шведскому радио, сообщает "Европейская правда".

"Мы становимся свидетелями самых разнообразных действий. Не военных, а другого вида операций", – отметил Ниинистьо.

Он подчеркнул, что Россия постоянно ведет все более интенсивную пропаганду против Финляндии.

"К счастью, наша страна к этому готова. Мы проанализировали эти риски", – добавил финский президент.

Ранее полиция безопасности Финляндии (Supo) опровергла распространяемые российской пропагандой заявления о якобы вербовке в стране россиян.

Как сообщалось, во втором квартале 2023 года российская пропаганда в болгарских СМИ в интернете выросла более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.