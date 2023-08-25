Правительство Финляндии назначит координатора по вопросам восстановления Украины

Финское правительство приняло решение назначить в Министерстве иностранных дел специального человека, который будет координировать участие Финляндии в восстановительных работах в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам главы финского правительства, реконструкция открывает значительные возможности для бизнеса финских компаний.

Орпо отметил, что Финляндия может предложить решения мирового уровня в таких областях, как чистая энергетика, строительный сектор, цифровизация и сотрудничество в сфере образования.

Финский премьер надеется, что назначение нового контактного лица займет несколько недель.

Утром в пятницу Финляндия утвердила решение о 18-м пакете военной помощи Украине. Стоимость пакета составляет 94 млн евро. Общая стоимость финской военной помощи Украине теперь оценивается в 1,3 млрд евро.

О подготовке нового пакета военной помощи впервые объявил премьер Финляндии Петтери Орпо во время визита в Киев 23 августа.

"Там есть вещи, которые действительно необходимы: тяжелое вооружение и боеприпасы", – прокомментировал Орпо содержание пакета помощи.