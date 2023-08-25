В Киев прибыл глава МИД Турции

В Киеве находится с визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото встречи министра с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовало МИД Турции.

Впоследствии Зеленский детализировал, что на встрече обсуждали "формулу мира" и подготовку Глобального саммита мира, а также риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора.

О визите Хакана Фидана из неофициальной информации было известно заранее.

Ранее на этой неделе в Киев приезжал главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, он участвовал в саммите Крымской платформы.

Эрдоган ранее объявил, что Фидан может вскоре посетить Россию для проведения переговоров.

Также СМИ сообщали, что Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в России, хотя сперва встреча ожидалась в Анкаре.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

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