В Киев прибыл глава МИД Турции
Пятница, 25 августа 2023, 15:47
В Киеве находится с визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Фото встречи министра с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовало МИД Турции.
Bakanımız @HakanFidan #Kiev’de #Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/v3HuZff2o0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 25, 2023
Впоследствии Зеленский детализировал, что на встрече обсуждали "формулу мира" и подготовку Глобального саммита мира, а также риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора.
О визите Хакана Фидана из неофициальной информации было известно заранее.
Ранее на этой неделе в Киев приезжал главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч, он участвовал в саммите Крымской платформы.
Эрдоган ранее объявил, что Фидан может вскоре посетить Россию для проведения переговоров.
Также СМИ сообщали, что Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в России, хотя сперва встреча ожидалась в Анкаре.
Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.
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