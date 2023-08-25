Британские разведчики делились - и до сих пор делятся - секретной информацией в LinkedIn

Чиновники Великобритании, которые работали с государственной тайной и разведывательной информацией, продолжают публиковать в профессиональной соцсети LinkedIn конфиденциальные данные, несмотря на предостережения, что они могут стать целью для враждебных государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в расследовании The Times.

Издание нашло профили в LinkedIn, чьи владельцы рассказывали о работе в разведывательных службах и других секретных задачах в сфере безопасности.

Некоторые из них в частности указывали, что участвовали в контртеррористической работе, а другие называли секретные подразделения, которые участвовали в секретных военных операциях, в частности вербовке агентов.

Эта практика не прекращалась и после другого расследования The Times о китайском агенте с псевдо Робин Чжан, который использовал фальшивые профили в LinkedIn для выманивания государственной тайны в обмен на деньги и выгодные деловые сделки у британских чиновников.

В LinkedIn заявили, что активно ищут признаки шпионской деятельности и удаляют фейковые аккаунты.

Младший министр безопасности Британии Том Тугендхат, реагируя на расследование, публично предупредил, что китайская разведка использует LinkedIn не только против госслужащих, но и компаний, обладающих коммерческой тайной, исследователей и ученых.

Руководители британской разведки неоднократно предупреждали, что Китай использует шпионскую деятельность для похищения ее технологических разработок и подрыва конкурентоспособности.

В рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании контрразведывательная служба МИ5 будет оказывать бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.