Британські розвідники ділились – і досі діляться – секретною інформацією в LinkedIn

Посадовці Великої Британії, які працювали з державною таємницею та розвідувальною інформацією, продовжують публікувати в професійній соцмережі LinkedIn конфіденційні дані попри застороги, що вони можуть стати ціллю для ворожих держав.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розслідуванні The Times.

Видання знайшло профілі в LinkedIn, чиї власники розповідали про роботу в розвідувальних службах та інші секретні завдання у сфері безпеки.

Деякі з них зокрема вказували, що брали участь у контртерористичній роботі, а інші називали секретні підрозділи, які брали участь у секретних військових операціях, зокрема вербуванні агентів.

Ця практика не припиналась і після іншого розслідування The Times про китайського агента зі псевдо Робін Чжан, що використовував фальшиві профілі в LinkedIn для виманювання державної таємниці в обмін на гроші й вигідні ділові угоди в британських посадовців.

У LinkedIn заявили, що активно шукають ознаки шпигунської діяльності та видаляють фейкові акаунти.

Молодший міністр безпеки Британії Том Тугендхат, реагуючи на розслідування, публічно попередив, що китайська розвідка використовує LinkedIn не лише проти держслужбовців, а й компаній, що володіють комерційною таємницею, дослідників і науковців.

Керівники британської розвідки неодноразово попереджали, що Китай використовує шпигунську діяльність для викрадення її технологічних розробок і підриву конкурентоспроможності.

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу у протидії шпигунам із Китаю і Росії.