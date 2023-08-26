Белорусские пограничники снова жалуются на "провокации" Украины

Государственный пограничный комитет Беларуси в субботу сообщил об очередных "провокациях" с территории Украины, для нападения на которую белорусский режим предоставил РФ свою территорию.

Воззвание белорусских пограничников цитирует провластное информагентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Как утверждает Госпогранкомитет Беларуси, в пятницу, 15 августа, на одном из пограничных столбов в Мозырском районе Гомельской области (граничит с Черниговщиной) обнаружили "элементы военной формы одежды"

"По оставленным следам видно, что неизвестный пересек границу со стороны Украины. По данному факту белорусская сторона начала административный процесс", – цитирует БЕЛТА.

Белорусские пограничники традиционно назвали действия якобы украинской стороны "ничем иным, как бесполезными и бессмысленными попытками вызвать ответную реакцию".

Это не первое подобное сообщение. К примеру, в июле Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о перехвате дрона, который якобы пересек границу со стороны Украины.