Білоруські прикордонники знову скаржаться на "провокації" України

Державний прикордонний комітет Білорусі в суботу сповістив про чергові "провокації" з території України, для нападу на яку білоруський режим надав РФ свою територію.

Відозву білоруських прикордонників цитує провладне інформагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Як стверджує Держприкордонкомітет Білорусі, у п’ятницю, 15 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області (межує з Чернігівщиною) виявили "елементи військової форми одягу"

"За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – цитує БЕЛТА.

Білоруські прикордонники традиційно назвали дії нібито української сторони "нічим іншим, як марними і безглуздими спробами викликати відповідну реакцію".

Це не перше подібне повідомлення. Приміром, у липні Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про перехоплення дрона, який нібито перетнув кордон із боку України.