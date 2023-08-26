Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России

Почти 60% граждан Германии обеспокоены сотрудничеством между Китаем и Российской Федерацией.

Об этом свидетельствует опрос социологического института Forsa по заказу журнала Internationale Politik, который цитирует DW, пишет "Европейская правда".

На вопрос об отношении к тесному политическому, экономическому и военному сотрудничеству Пекина и Москвы 59% респондентов ответили, что обеспокоены "сильной или очень сильной степени".

Еще 40% респондентов испытывают относительно российско-китайского сближения небольшое беспокойство или совсем никакого.

Больше беспокойства относительно сотрудничества Пекина и Москвы склонны проявлять жители западных областей Германии (60%), чем восточных (49%). Среди женщин обеспокоенность значительно выше (71%), чем среди мужчин (48%).

В разрезе политических предпочтений сторонники Свободной демократической партии Германии и "Зеленых" относятся к китайско-российскому сотрудничеству с особой тревогой (75% и 74% соответственно).

Среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС (71%), а также Социал-демократической партии Германии (68%) обеспокоенность также выше среднего уровня.

Зато большинство сторонников правопопулистской "Альтернативы для Германии" (56%) лишь в небольшой степени взволнованы сотрудничеством Китая и России или это не волнует их совсем, а 44% – обеспокоены или очень обеспокоены.

Напомним, в июле немецкое правительство опубликовало первую в истории ФРГ стратегию в отношении Китая, где указало на практику недобросовестной конкуренции и экономически агрессивную политику Пекина, но не конкретизировало меры по противодействию китайскому влиянию.