Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії

Майже 60% громадян Німеччини стурбовані співпрацею між Китаєм і Російською Федерацією.

Про це свідчить опитування соціологічного інституту Forsa на замовлення журналу Internationale Politik, яке цитує DW, пише "Європейська правда".

На запитання про ставлення до тісної політичної, економічної та військової співпраці Пекіна і Москви 59% респондентів відповіли, що занепокоєні "сильною або дуже сильною мірою".

Ще 40% респондентів відчувають щодо російсько-китайського зближення невелике занепокоєння або зовсім жодного.

Більше занепокоєння щодо співпраці Пекіна й Москви схильні виявляти жителі західних областей Німеччини (60%), ніж східних (49%). Серед жінок стурбованість значно вища (71%), ніж серед чоловіків (48%).

У розрізі політичних уподобань прихильники Вільної демократичної партії Німеччини й "Зелених" ставляться до китайсько-російського співробітництва з особливою тривогою (75% та 74% відповідно).

Серед виборців консервативного блоку ХДС/ХСС (71%), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (68%) занепокоєння також вище середнього рівня.

Натомість більшість прихильників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (56%) лише невеликою мірою схвильовані співпрацею Китаю і Росії або це не хвилює їх зовсім, а 44% – стурбовані або дуже стурбовані.

Нагадаємо, в липні німецький уряд опублікував першу в історії ФРН стратегію щодо Китаю, де вказав на практику недобросовісної конкуренції та економічно агресивну політику Пекіна, та не конкретизував заходи з протидії китайському впливу.