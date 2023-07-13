Германия приняла свою первую стратегию в отношении Китая

Немецкое правительство в четверг опубликовало первую в истории ФРГ стратегию в отношении Китая, где указало на практику недобросовестной конкуренции и экономически агрессивную политику Пекина, но не конкретизировало меры по противодействию китайскому влиянию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

64-страничная стратегия Германии в отношении Китая констатирует, что КНР остается незаменимым партнером в решении глобальных проблем, и в последние годы на фоне централизации власти в стране усилились китайско-немецкое соперничество и конкуренция.

Среди прочего, стратегия указывает, что Китай все настойчивее пытается изменить международный порядок, основанный на правилах, одновременно ограничивая политические и гражданские права своих жителей.

В связи с этим Германия будет продолжать усиливать военное присутствие и сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в контексте ситуации с Тайванем, который Китай считает неотъемлемой частью своей территории.

Отдельно стратегия упоминает и о рисках решения Китая расширить отношения с Россией на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Берлин также объявляет о пересмотре экспортного контроля, чтобы гарантировать, что немецкие товары не "поощряют систематические нарушения прав человека в Китае" и не поддерживают его военное перевооружение. Он также поддержал идею потенциального усиления контроля за инвестициями в новейшие технологии военного назначения.

Стратегия Германии в отношении Китая появилась на фоне стремлений Запада пересмотреть отношения с Китаем и уменьшить свою стратегическую зависимость от него на фоне усиления китайской гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе.

К примеру, правительство Нидерландов объявило о новых правилах по ограничению экспорта определенного современного полупроводникового оборудования на фоне давления США, которые требуют ограничить продажу высокотехнологичных компонентов в Китай.