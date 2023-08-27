Российский боевик въехал в Финляндию благодаря новому имени и учебе жены

Один из лидеров группировки российских боевиков "Русич" Ян Петровский, которого задержали в Финляндии, въехал в страну благодаря новому имени, а также учебе своей жены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Helsingin Sanomat рассказала адвокат Петровского Наталья Мальгина.

По словам юрисконсульта боевика, тот получил вид на жительство в Финляндии на имя Воислава Тордена на основании учебы своей жены, которая получила место в одном из финских университетов прикладных наук.

Боевика включили в санкционный список ЕС под именем Ян Петровский. Он въехал в Финляндию на автомобиле через пункт пропуска Ваалимаа 19 июля в сопровождении жены и троих детей.

Петровского задержали в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа 20 июля по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда с семьей направлялся в Ниццу (Франция), чтобы навестить родственников.

Ранее сообщалось, что офис генерального прокурора готовит материалы для экстрадиции одного из лидеров группировки российских боевиков "Русич" Яна Петровского.

Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины "по подозрению в участии в террористической организации". По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Об аресте Яна Петровского в Финляндии в пятницу сообщили финские СМИ. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.

Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.