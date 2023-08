Британская разведка рассказала, что будет означать гибель Пригожина для ЧВК "Вагнер"

Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 25 августа.

В ведомстве напомнили, что 23 августа 2023 года, ровно через два месяца после мятежа группы Вагнера, бизнес-джет Embraer, связанный с ЧВК, разбился под Тверью. Российские власти утверждают, что на борту самолета погибли 10 человек, в том числе владелец "Вагнера" Пригожин.

"В настоящее время нет точных доказательств того, что Пригожин находился на борту самолета, и известно, что он соблюдал исключительные меры безопасности. Однако очень вероятно, что он действительно погиб", – говорится в обзоре.

"Гибель Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу Вагнера", – отмечает британская разведка.

Его личные качества – гиперактивность, исключительная дерзость, нацеленность на результат и чрезвычайная жестокость – пронизывали "Вагнера", и, по мнению разведывательного сообщества Британии, вряд ли найдется преемник, который бы соответствовал этим качествам.

"Вакуум лидерства, который образовался после смерти главаря "Вагнера", углубляется сообщениями о гибели основателя и полевого командира группы Дмитрия Уткина и начальника отдела логистики Валерия Чекалова", – говорится в обзоре.

Как сообщалось, Соединенные Штаты пока не имеют исчерпывающей информации о ситуации с крушением самолета, на борту которого мог находиться главарь группы Вагнера Евгений Пригожин, но считают, что его, скорее всего, убили.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК "Вагнер", могла сбить ракета с территории России.

Зато The New York Times и Associated Press со ссылкой на осведомленных собеседников пишут, что западные разведки считают вероятной причиной катастрофы самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" взрыв на борту.