Лидер партии Меркель хочет совместного европейского решения о предоставлении Taurus Украине

Председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предлагает принять совместное европейское решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, которое приводит Tagesschau.

Мерц считает, что "мы должны дать общеевропейский ответ на этот важный вопрос".

Под общеевропейским решением он подразумевает прежде всего совместную позицию с Францией и Великобританией, которые уже поставляют Украине дальнобойные ракеты.

"Это мое предложение. Я надеюсь, что немецкое правительство прислушается к нему и реализует", – отметил лидер ХДС.

Мерц подчеркнул, что "мы должны помочь Украине, чтобы она могла быстро закончить эту войну".

Накануне Мерц заявлял, что поддерживает предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, но с ограничением радиуса действия.

Правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus. В то же время в Украине уверены, что это решение не будет приниматься "целый год".

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