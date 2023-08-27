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Лідер партії Меркель хоче спільного європейського рішення щодо надання Taurus Україні

Неділя, 27 серпня 2023, 17:21

Голова німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ARD, яке наводить Tagesschau.

Мерц вважає, що "ми повинні дати загальноєвропейську відповідь на це важливе питання".

Під загальноєвропейським рішенням він має на увазі перш за все спільну позицію з Францією та Великою Британією, які вже постачають Україні далекобійні ракети.

"Це моя пропозиція. Я сподіваюся, що німецький уряд прислухається до неї і реалізує", – зазначив лідер ХДС.

Мерц підкреслив, що "ми повинні допомогти Україні, щоб вона могла швидко закінчити цю війну".

Напередодні Мерц заявляв, що підтримує надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, однак з обмеженням радіусу дії.

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не буде ухвалюватись "цілий рік".

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

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