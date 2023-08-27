В Швейцарии воры-альпинисты похитили ящик с пожертвованиями на высоте более 2350 метров

В Швейцарии неизвестные воры разбили ящик для пожертвований на высокогорном привале вдоль маршрута на одну из самых сложных вершин страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В ящик собирали пожертвования в поддержку клуба, который за свой счет содержит сложный альпинистский маршрут и обеспечивает страховку на опасных участках.

Он был расположен на высоте более 2350 метров вдоль маршрута на вершину Даубенхорн.

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Глава ассоциации IG Klettersteig рассказал, что один из членов ассоциации заметил кражу в начале этого месяца и подсчитал, что внутри могли быть пожертвования в несколько сотен долларов.

Металлический ящик был встроен в каменную стену возле небольшой высокогорной поляны, которую альпинисты используют как место отдыха перед тем, как подняться на вершину.

Маршрут на Даубенхорн, на котором она расположена, является самым длинным альпинистским маршрутом в Швейцарии и имеет уровень сложности К5, то есть "чрезвычайно сложный".

Добраться до этой поляны можно только после многочасового подъема с использованием специализированного снаряжения и техники, для обычных туристов это невозможно.

В Facebook клуб написал: "Мы не желаем злоумышленникам никакого вреда, но надеемся, что их будет мучить совесть каждый раз, когда они будут выходить в горы".

Клуб не сообщал о краже в полицию, поскольку не надеется найти виновников. После публикации о краже в интернете клубу начали жертвовать средства. Ящик также надеются восстановить.

Напомним, 22 августа в Австрии нашли останки мужчины, который погиб в горах 22 года назад.

В прошлом месяце полиция соседней Швейцарии сообщила, что тело, найденное на леднике возле горы Маттергорн, принадлежит немецкому альпинисту, который исчез в 1986 году.