В Австрии нашли останки мужчины, который погиб в горах 22 года назад

Найденное на прошлой неделе в горах на востоке Австрии тело мужчины принадлежит 37-летнему мужчине, который погиб в результате несчастного случая в 2001 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung, объявила австрийская полиция.

Тело мужчины нашли в пятницу на высоте около 2900 метров на леднике Шлатенкес в национальном парке Хоэ Тауэрн, что в восточной провинции Тироль недалеко от границы с Италией.

Первым останки заметил горный проводник, который сообщил полиции, а та уже смогла забрать тело с помощью вертолета. Несколькими метрами ниже тела спасатели нашли рюкзак с наличными, банковской карточкой и водительскими правами.

Полиция установила, что останки принадлежат австрийцу, которому в то время было 37 лет и который, как полагают, умер в 2001 году. Мужчина имел при себе снаряжение для беговых лыж.

Сейчас полиция сравнивает ДНК для подтверждения личности мужчины, результат ожидается через несколько недель.

С таянием ледников, которое многие ученые связывают с глобальным потеплением, участились случаи обнаружения останков туристов, лыжников и альпинистов, пропавших без вести в горах десятки лет назад.

В прошлом месяце полиция соседней Швейцарии сообщила, что тело, найденное на леднике возле горы Маттергорн, принадлежит немецкому альпинисту, который исчез в 1986 году.