В швейцарских Альпах нашли останки немца, который там исчез почти 40 лет назад

Из-за таяния ледника Теодул, что в швейцарских Альпах вблизи границы с Италией, удалось найти и идентифицировать останки мужчины из Германии, который пропал там без вести в 1986 году.

Об этом сообщила полиция кантона Вале, на территории которого расположен ледник, пишет "Европейская правда".

В сентябре 1986 года немецкий альпинист, которому в то время было 38 лет, был объявлен пропавшим без вести после того, как не вернулся из горного похода возле горы Маттергорн. Тогдашние поиски не дали результатов.

Но 12 июля этого года альпинисты обнаружили человеческие останки и несколько предметов снаряжения на леднике Теодул, которые передали отделению судебной медицины местной больницы. Их исследовали совместно с полицией Вале.

ФОТО: ПОЛИЦИЯ ВАЛЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

"Сравнение ДНК установило, что это действительно тот самый альпинист, который считался пропавшим без вести с сентября 1986 года", – отмечают правоохранители. Они не уточнили личность пропавшего.

В полиции Вале указывают, что с таянием ледников все чаще обнаруживают останки альпинистов, об исчезновении которых сообщалось несколько десятилетий назад. В прошлом году так случайно обнаружили останки малого самолета, который разбился в 1968 году.

В прошлом году ученые предупредили, что ледники в Альпах могут потерять наибольшую массу за примерно 60 лет с начала ведения наблюдений за ними из-за глобального потепления. Таяние уже упомянутого ледника Теодул даже привело к спору между Италией и Швейцарией относительно границы.