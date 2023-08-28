Венгрия угрожает расширить запрет на импорт агропродукции из Украины

Правительство Венгрии подтвердило готовность закрыть границу для агропродукции из Украины с 16 сентября, если ЕС не согласует запрет на внутреннюю продажу украинского зерна.

Об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Agrarszektor.

По его словам, если ЕС не продлит запрет на импорт некоторых украинских зерновых, который заканчивается 15 сентября, Венгрия не только закроет границы для украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, но и расширит перечень до 24 продуктов.

Венгерский министр аргументирует это защитой внутреннего рынка.

Надь сетует, что в последние годы венгерское сельское хозяйство переживает "одно потрясение за другим".

По его словам, для венгерских фермеров создают трудности "эпидемия коронавируса, засуха, война, бушующая по соседству, и ее последствия, энергетический кризис, а также то, что дешевая украинская сельхозпродукция беспошлинно заполонила европейский рынок".

"Даже несмотря на то, что урожай лучше – ожидается, что в этом году урожай кукурузы достигнет почти рекордного уровня – дешевая конкуренция затрудняет продажу", – добавил Надь.

В мае ЕС разрешил Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет заканчивается 15 сентября.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.

Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление. Готовность Венгрии пойти на аналогичный шаг усиливает позицию Варшавы.

Кроме того, 25 августа польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что пять стран ЕС договорились требовать продления запрета на импорт зерна из Украины.