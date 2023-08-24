Венгрия угрожает самостоятельно продлить запрет на импорт украинского зерна

Венгрия хочет, чтобы запрет ЕС на внутреннюю продажу украинского зерна был продлен в пяти странах-членах Евросоюза, граничащих с Украиной, после того, как 15 сентября закончатся текущие меры.

Об этом заявил на брифинге в четверг руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", – сказал Гергей Гуйяш, добавив, что Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не продлит эту меру.

В мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление. Готовность Венгрии пойти на аналогичный шаг усиливает позицию Варшавы.

Как сообщалось, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.