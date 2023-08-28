Угорщина погрожує розширити заборону на імпорт агропродукції з України

Уряд Угорщини підтвердив готовність закрити кордон для агропродукції з України з 16 вересня, якщо ЄС не погодить заборону на внутрішній продаж українського зерна.

Про це заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Agrarszektor.

За його словами, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт деяких українських зернових, яка закінчується 15 вересня, Угорщина не тільки закриє кордони для української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а й розширить перелік до 24 продуктів.

Угорський міністр аргументує це захистом внутрішнього ринку.

Надь бідкається, що останніми роками угорське сільське господарство переживає "одне потрясіння за іншим".

За його словами, для угорських фермерів створюють труднощі "епідемія коронавірусу, посуха, війна, що вирує по сусідству, та її наслідки, енергетична криза, а також те, що дешева українська сільгосппродукція безмитно заполонила європейський ринок".

"Навіть незважаючи на те, що врожай кращий – очікується, що цього року врожай кукурудзи досягне майже рекордного рівня – дешева конкуренція ускладнює продаж", – додав Надь.

У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави.

Крім того, 25 серпня польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що п’ять країн ЄС домовились вимагати продовження заборони на імпорт зерна з України.