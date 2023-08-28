Глава Евросовета: Прием новых членов потребует от ЕС реформирования

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что для приема новых членов до 2030 года Европейскому Союзу необходимо реформироваться.

Об этом он объявил в понедельник на форуме в словенском городе Блед, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Интеграция новых членов в наш Союз будет нелегкой. Это повлияет на нашу политику, наши программы и их бюджеты. Это потребует политических реформ и политического мужества. Территория и демография ЕС увеличатся", – предупредил Мишель.

Он отметил, что процветание после присоединения новых членов наступит не сразу – понадобятся значительные средства, чтобы помочь странам наверстать упущенное.

"Мы должны убедиться, что бюджет ЕС приносит европейскую добавленную стоимость для всех. ВВП будущих стран-членов составляет около 50-70% ВВП наименьшей экономики ЕС. Это означает, что они будут чистыми получателями. В то время как несколько нынешних нетто-реципиентов станут нетто-донорами. Поэтому нам нужно решить, как управлять этим сложным переходом", – предупредил Мишель.

Он также подчеркнул, что ЕС придется адаптировать свои институциональные рамки и процедуры, чтобы расширенный Евросоюз мог принимать эффективные и своевременные решения.

"Что касается чувствительного и сложного вопроса единодушия, то я считаю, что полностью отказаться от единодушия – это ошибка, которой можно избежать", – добавил он.

Мишель также заявил в речи, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года.

Украина надеется начать переговоры о вступлении в ЕС в конце этого года.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.