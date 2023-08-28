Глава Євроради: Прийняття нових членів вимагатиме від ЄС реформуватися

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що для прийняття нових членів до 2030 року Європейському Союзу необхідно реформуватися.

Про це він оголосив у понеділок на форумі в словенському курорті Блед у понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Інтеграція нових членів до нашого Союзу буде нелегкою. Це вплине на нашу політику, наші програми та їхні бюджети. Це вимагатиме політичних реформ і політичної мужності. Територія і демографія ЄС збільшаться", – попередив Мішель.

Він зауважив, що процвітання після приєднання нових членів настане не одразу – знадобляться значні кошти, щоб допомогти країнам надолужити згаяне.

"Ми повинні переконатися, що бюджет ЄС приносить європейську додану вартість для всіх. ВВП майбутніх країн-членів становить близько 50-70% ВВП найменшої економіки ЄС. Це означає, що вони будуть чистими отримувачами. У той час як кілька нинішніх нетто-реципієнтів стануть нетто-донорами. Тож нам потрібно вирішити, як управляти цим складним переходом", – попередив Мішель.

Він також підкреслив, що ЄС доведеться адаптувати свої інституційні рамки та процедури, щоб розширений Євросоюз міг приймати ефективні та своєчасні рішення.

"Щодо чутливого і складного питання одностайності, я вважаю, що повністю відмовитися від одностайності – це помилка, якої можна уникнути", – додав він.

Мішель також заявив у промові, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

Україна сподівається почати переговори про вступ в ЄС наприкінці цього року.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.