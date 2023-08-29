В Пентагоне рассказали, хватает ли средств на военную помощь Украине

Министерство обороны США имеет гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.

Об этом на брифинге для журналистов во вторник объявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года", – подчеркнула Сингх.

"И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование (для Украины. – Ред.), и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – добавила она.

Пресс-секретарь Пентагона также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.

"Эти средства в конце фискального года не исчерпаются", – уточнила Сингх.

В начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 миллиардов долларов на поддержку Украины.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

Республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.

Общий объем военной помощи США Украине с февраля 2022 года составляет более 43 миллиардов долларов.