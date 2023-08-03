США рассказали, какой шанс для Украины видят в саммите в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надеются, что саммит в Саудовской Аравии станет шансом для стран мира услышать от Украины реалии российско-украинской войны, а для Киева – обсудить обеспечение мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, с точки зрения США этот саммит – "шанс для ряда стран мира, которые могут присутствовать на этих переговорах, услышать непосредственно от украинского правительства об ужасах, которые испытала их страна от российской агрессии, и о том, что эта агрессия не должна быть вознаграждена в конце этой войны".

В то же время, признался Миллер, Соединенные Штаты "не рассматривают эти переговоры как такие, которые могут привести к каким-то конкретным результатам в конце" встречи.

"Мы будем участвовать в этих переговорах, которые, опять же, были созваны правительством Украины, чтобы обсудить, как в конце этого конфликта мы можем обеспечить мир, который будет уважать территорию Украины, ее территориальную целостность и суверенитет", – отметил представитель Госдепа.

"Поэтому каждый раз, когда мы ведем переговоры с другими странами, мы подталкиваем их принять эту точку зрения, и мы будем поощрять их принять эту точку зрения в этих переговорах. Но мы рассматриваем это как часть процесса, а не как конец какого-либо процесса", – отметил Миллер.

Он добавил, что "для того чтобы состоялись любые мирные переговоры, Россия должна показать, что она готова вступить в мирные переговоры, а она этого не сделала".

Ранее заместитель руководителя Офиса президента заявил, что по результатам встречи в Саудовской Аравии планируют "согласовать философию 10 пунктов украинской "формулы мира".

Кроме того, на встрече планируют проработать детали проведения будущего саммита "формулы мира" на уровне лидеров, в частности обсудить время, место и повестку дня.

2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает договориться с другими государствами мира о саммите по реализации "формулы мира" на осень этого года.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов, который представила Украина.