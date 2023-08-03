Польша собирается продлить запрет на ввоз украинской агропродукции и без ЕС

В правительстве Польши заявили, что не отказываются от намерений продлить запрет на ввоз украинской агропродукции и отдельно от ЕС и считают позицию Еврокомиссии политически мотивированной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью PAP заявил министр сельского хозяйства и развития Польши Роберт Телус.

На вопрос о том, почему Еврокомиссия решила не продлевать временный запрет на ввоз в Польшу и других соседок Украины украинского зерна после 15 сентября, Телус сказал, что не видит содержательных аргументов в пользу этого решения и что это похоже на попытки навредить правительству Польши.

"Эти аргументы чисто политические", – заявил министр.

Отметим, в заявлении Еврокомиссии от 5 июня, одновременно с решением о продлении части ограничений, указали, что до 15 сентября все они должны быть отменены. В то же время, из аргументации министра следует, что Варшава еще надеется убедить Брюссель изменить мнение.

Он отметил, что Польша еще надеется совместно с другими заинтересованными странами убедить Еврокомиссию изменить мнение и продлить эмбарго, а иначе Польша вынуждена будет ввести односторонние ограничения.

На вопрос о том, планируют ли так же поступить еще какие-то страны, Телус выразил уверенность, что некоторые из них сделают это.

Министр заявил, что "не может быть такого, что мы помогаем Украине, а она пытается нам навредить".

Одновременно он добавил, что в нынешних геополитических и экономических обстоятельствах важно, чтобы Польша и Украина поддерживали друг друга.

"Нам очень нужно сотрудничество, и Украина должна понимать, что вопрос транзита зерна можно будет решить только при условии, что в наших отношениях хорошая атмосфера", – сказал Роберт Телус.

Он отметил, что на встрече с украинским визави Николаем Сольским они обсуждали решение, как усовершенствовать транзит украинского зерна через Польшу и страны Балтии и функционирование так называемых "путей солидарности", которые запустил ЕС.

"Речь идет о смещении части контроля и проверки зерна в места, куда оно будет прибывать – то есть Литву, Латвию", – рассказал Роберт Телус.

Напомним, ранее в четверг президент Литвы заявил, что премьер-министр Польши положительно оценивает идею переноса инспекции украинских грузов с польско-украинской границы в порты Балтийского моря.

В то же время, по данным СМИ, Европейская комиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины.