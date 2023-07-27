ЕС пока не имеет средств для обеспечения транзита зерна из Украины по суше - Reuters

Европейская комиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения и начала обстреливать порты.

Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министерство сельского хозяйства Украины 21 июля обратилось с письмом к вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием маршрутов ЕС для транспортировки зерна, известных как "полосы солидарности".

По оценкам Украины, дополнительные расходы составляют 30-40 долларов на тонну продукции. В письме также содержится просьба расширить "полосы солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц за счет "зеленых коридоров", в частности к Адриатическому морю, странам Балтии, Германии и Нидерландов.

Но источники в Еврокомиссии сообщили Reuters, что пока ЕС не имеет ни дополнительного финансирования, ни плана поддержки украинского экспорта.

Один дипломатический источник сообщил агентству, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев – даже с учетом того, что вскоре ожидается осенний урожай кукурузы.

Кроме того, источник сообщил о все большем противодействии импорту украинского зерна в ЕС, поскольку некоторые страны не видят смысла в том, чтобы оплачивать дополнительные транспортные расходы из-за введенного ЕС временного запрета на этот импорт.

"Это не роль Еврокомиссии – обеспечивать (транспортное) страхование. Государства могут давать гарантии, но окончательных дискуссий нет", – добавил собеседник Reuters.

Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.