Кипр в этом году может заработать на туризме больше, чем до COVID-19

За первые пять месяцев 2023 года доходы Кипра от туризма на треть превысили аналогичный показатель за прошлый год, и если эта динамика сохранится, они могут превысить показатели доковидного 2019-го.

Это следует из информации, которую опубликовало Статистическое управление Кипра, сообщает "Европейская правда".

Поступления от туризма на Кипре за первые пять месяцев составили почти 728,6 миллиона евро, что почти на 35% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. При этом только в мае поступления выросли на 41%, если сравнить с маем прошлого года.

Нынешние показатели туристических доходов также лучше, чем в 2019 году – последнем до пандемии COVID-19: тогда за первые пять месяцев прибыль составила 652 миллиона евро. Общий доход от туризма в том году превысил два миллиарда евро.

Статистическое управление Кипра также отметило рост средних расходов одного туриста: в мае этого года они достигли 740 евро, что почти на 6% больше, чем в мае прошлого года. Больше всего – в среднем 194 евро – в день тратили туристы из Ливана.

Наибольшей популярностью Кипр пользуется среди британцев: в мае они составляли более трети (37%) от всего количества иностранных посетителей острова. Потерю примерно 800 тысяч российских туристов удалось смягчить за счет привлечения посетителей с новых рынков, в частности из Германии и Польши.

Поскольку доходы Кипра от туризма выросли до 2,4 миллиарда евро в 2022 году, последние статистические данные свидетельствуют о том, что этот год легко превзойдет 2022-й в туристическом плане и, возможно, даже 2019-й.

Напомним, в прошлом году в Греции заявили об успешном летнем туристическом сезоне, доходы от которого помогли смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.