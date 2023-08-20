Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащих в медиа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он говорил в интервью Bild.

По словам главы МИД, в Киеве "спокойно относятся к таким заявлениям". Он напомнил, что "по мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была бы прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года".

"Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это свидетельствует о том, что даже у тех, кто сомневается, со временем появляется больше надежды", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что "последний раз американцы сталкивались с таким уровнем боевых действий и огневой мощи в Нормандии (в 1944 году во время Второй мировой войны)".

"Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях. Нам не нужно ничего доказывать – наш успех вознаградит оптимистов и разрушит репутацию сомневающихся. Нам не нужно ничего доказывать – наш успех вознаградит оптимистов и разрушит репутацию сомневающихся", – подчеркнул Кулеба.

"Что нам нужно, так это более долгосрочные возможности для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не стоит недооценивать Украину. Имейте уверенность. Имейте терпение. Победа – это тяжелый труд", – резюмировал министр.

По данным The Washington Post, американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина не чувствует давления со стороны Запада во время контрнаступления.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону.

Кроме того, американское оборонное ведомство фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.