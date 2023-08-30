Российские хакеры атаковали банки из Чехии, требуя прекратить поддержку Украины

Утром в среду несколько чешских банков, а также сайт Пражской фондовой биржи подверглись кибератакам со стороны пророссийской хакерской группировки NoName057 (16), которая требует от них прекратить поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ČTK.

Волна DDoS-атак, призванных перегружать серверы чрезмерным количеством запросов, задела Comerční banka, ČSOB, Air Bank и Fio banka. Это повлекло перебои в работе их сайтов и мобильного и интернет-банкинга.

Большинство финучреждений смогли возобновить работу к обеду и уверяют, что финансы клиентов банков не пострадали – единственным осложнением для клиентов была временная невозможность получить банковские услуги.

Что касается Пражской фондовой биржи, то кибератака на ее сайт не прервала торги. Работу сайта восстановили вечером, но публикацию некоторых данных задержали на несколько часов.

Злоумышленники из российской хакерской группировки NoName057 (16) взяли на себя ответственность за кибератаки на чешские банки. Они требовали от учреждений прекратить поддержку Украины.

NoName057 (16) уже более года время от времени объявляет о подобных DDoS-атаках на учреждения государств, которые поддерживают Украину в нынешнем полномасштабном вторжении России.

В начале августа зафиксировали хакерские атаки этой группировки на вебсайты по меньшей мере пяти банков Италии, в результате чего некоторые услуги стали недоступными.