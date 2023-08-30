Російські хакери атакували банки з Чехії, вимагаючи припинити підтримку України

Уранці в середу кілька чеських банків, а також сайт Празької фондової біржі зазнали кібератак з боку проросійського хакерського угруповання NoName057 (16), яке вимагає від них припинити підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації ČTK.

Хвиля DDoS-атак, покликаних перевантажувати сервери надмірною кількістю запитів, зачепила Comerční banka, ČSOB, Air Bank та Fio banka. Це спричинило перебої в роботі їхніх сайтів та мобільного й інтернет-банкінгу.

Більшість фінустанов змогли відновити роботу до обіду та запевняють, що фінанси клієнтів банків не постраждали – єдиним ускладненням для клієнтів була тимчасова неможливість отримати банківські послуги.

Що стосується Празької фондової біржі, то кібератака на її сайт не перервала торги. Роботу сайту відновили увечері, але публікацію деяких даних затримали на кілька годин.

Зловмисники з російського хакерського угруповання NoName057 (16) взяли на себе відповідальність за кібератаки на чеські банки. Вони вимагали від установ припинити підтримку України.

NoName057 (16) уже понад рік час від часу оголошує про подібні DDoS-атаки на установи держав, які підтримують Україну в нинішньому повномасштабному вторгненні Росії.

На початку серпня зафіксували хакерські атаки цього угруповання на вебсайти щонайменше п'яти банків Італії, внаслідок чого деякі послуги стали недоступними.