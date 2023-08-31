Кулеба: Украина и после F-16 заинтересована во французских Rafale и других западных самолетах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что и после долгожданного согласия союзников передать Украине истребители F-16 Киев остается заинтересованным в других моделях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью французскому Le Monde.

Кулеба отметил, что Украина "не собирается ограничивать амбиции получением F-16".

"Мы работаем с другими странами, которые производят самолеты последнего поколения", – отметил министр иностранных дел.

Он также акцентировал на стратегических преимуществах для Франции с точки зрения будущих инвестиций потенциальной поставки Украине истребителей Rafale.

Как известно, во время приезда в Киев премьера Финляндии президент Украины Владимир Зеленский снова поднял вопрос о F-18, которые есть на вооружении у финской армии. Однако в Хельсинки пока не готовы рассматривать передачу своих истребителей.

О типах западных истребителей и о том, на какие потенциально может рассчитывать Украина, "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Помощь самого высокого уровня".