Кулеба: Украина и после F-16 заинтересована во французских Rafale и других западных самолетах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что и после долгожданного согласия союзников передать Украине истребители F-16 Киев остается заинтересованным в других моделях.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью французскому Le Monde.
Кулеба отметил, что Украина "не собирается ограничивать амбиции получением F-16".
"Мы работаем с другими странами, которые производят самолеты последнего поколения", – отметил министр иностранных дел.
Он также акцентировал на стратегических преимуществах для Франции с точки зрения будущих инвестиций потенциальной поставки Украине истребителей Rafale.
Как известно, во время приезда в Киев премьера Финляндии президент Украины Владимир Зеленский снова поднял вопрос о F-18, которые есть на вооружении у финской армии. Однако в Хельсинки пока не готовы рассматривать передачу своих истребителей.
О типах западных истребителей и о том, на какие потенциально может рассчитывать Украина, "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Помощь самого высокого уровня".