Зеленский попросил Финляндию рассмотреть предоставление Украине своих F-18

Президент Владимир Зеленский во время визита финского премьер-министра Петтери Орпо в Киев в среду призвал его страну рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей F-18.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с Орпо.

Украинского президента спросили, могут ли быть использованы его военно-воздушными силами финские истребители F/A-18 Hornet, срок службы которых подходит к концу.

"Если Финляндии не нужны ее истребители F-18, мы с радостью их примем", – ответил Зеленский, но добавил, что для Украины сейчас главным приоритетом являются истребители F-16.

"Думаю, все понимают, почему. Потому что Украине в будущем понадобится большое количество истребителей, которые наши партнеры смогут предоставить, и это возможно с этими истребителями [F-16]", – добавил глава государства.

В марте во время визита в Киев экс-премьер Финляндии Санна Марин допустила обсуждение предоставления Украине истребителей F/A-18 Hornet. В ее адрес после того звучало немало критики с упреками, что такие публичные заявления не стоило делать до консультаций внутри страны.

Официально же финская власть выступает против предоставления Украине F-18, поскольку считает, что большое количество различных типов истребителей только усложнит усилия по подготовке украинских летчиков и обслуживанию авиации.

Насколько известно из открытых источников, сейчас у Воздушных сил Финляндии – 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей, есть также более старые тренировочные модели британских Hawk. Финляндия на замену заказала у США 64 новейших истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.

Как сообщалось, Финляндия в ближайшее время утвердит новый, уже 18-й, пакет помощи Украине.