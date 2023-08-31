Кулеба: Україна і після F-16 зацікавлена у французьких Rafale та інших західних літаках

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що і після довгоочікуваної згоди союзників передати Україні винищувачі F-16 Київ залишається зацікавленим в інших моделях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю французькому Le Monde.

Кулеба зазначив, що Україна "не збирається обмежувати амбіції отриманням F-16".

"Ми працюємо з іншими країнами, які виробляють літаки останнього покоління", – зазначив міністр закордонних справ.

Він також акцентував на стратегічних перевагах для Франції з точки зору майбутніх інвестицій потенційного постачання Україні винищувачів Rafale.

Як відомо, під час приїзду до Києва прем’єра Фінляндії президент України Володимир Зеленський знову порушив питання про F-18, які є на озброєнні у фінської армії. Проте в Гельсінкі поки не готові розглядати передачу своїх винищувачів.

Про типи західних винищувачів і те, на які потенційно може розраховувати Україна, "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Допомога найвищого рівня".