Глава МИД Литвы: Пора отказаться от фразы о поддержке Украины так долго, как потребуется

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Запад должен открыто поставить себе целью победу Украины в войне, а не говорить о "поддержке так долго, как потребуется".

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Толедо, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны отказаться от фразы о поддержке Украины так долго, как потребуется, поскольку, по моему мнению, она больше не работает. Мы должны быть более открытыми в том, какова наша цель в Украине, и мы должны быть очень конкретными в том, что мы должны быть с Украиной до ее победы", – сказал Ландсбергис.

"Потому что если мы не сможем этого сказать, это означает, что мы рассматриваем варианты, но единственный другой вариант – это победа Путина. И я не думаю, что кто-то на нашей встрече желает увидеть победу Путина, поскольку это будет означать катастрофу для Европы", – добавил он.

По его словам, это будет означать также, что Черное море превратится в контролируемое Россией море, и проблемы, вызванные отказом России продолжить Черноморскую зерновую инициативу, станут новой реальностью.

"Поэтому мы должны быть конкретными, мы должны планировать украинскую победу и предоставить все, что нужно Украине, чтобы достичь победы", – заявил Ландсбергис, отметив, что украинцы на фронте борются не только за собственную свободу, но и за безопасность Европы.

Он подчеркнул, что Западу стоит прекратить жаловаться на недостаточные успехи во время украинского наступления, а взамен предоставить Украине все, что нужно.

"Если они говорят, что нужны дальнобойные ракеты, то это означает, что мы должны их предоставить. Если они говорят, что надо больше бронетехники, это означает, что мы должны ее предоставить. Победа – это сложный процесс, что-то мы можем предоставить, что-то нет. Но по крайней мере надо поставить цель и идти к ней", – заявил глава МИД Литвы.

Напомним, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что государства "Группы семи" осознавали длительный характер полномасштабной войны России против Украины и готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Эту же фразу регулярно повторяют в США.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащих в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.