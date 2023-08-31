В Норвегии фиксируют резкий рост беженцев из Украины

Норвежский директорат по вопросам иммиграции (UDI) за последнюю неделю зарегистрировал 1084 заявления о предоставлении убежища от граждан Украины, что вместе с другими прибывшими соответствует уровням начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом ведомство сообщило в четверг, пишет "Европейская правда".

По словам директора UDI Фроде Форфанга, в последние дни в Норвегии наблюдают большее количество прибывших из Украины, чем раньше – в среднем более 150 человек в день.

В общем, с учетом искателей убежища из других стран, средний показатель прибывших за прошедшую неделю составляет 174 человека в сутки – это самый высокий средний показатель с 23 апреля 2022 года.

На этом фоне заполняемость иммиграционных центров уже превысила ожидаемый показатель в 10 тысяч и составляет более 12 тысяч.

"В связи с этим мы ввели некоторые дополнительные меры. Время покажет, это временная тенденция, или она останется стабильной на таком высоком уровне", – отметил Фофанга.

По состоянию на 31 августа в Норвегию прибыли 56 707 украинских беженцев, из них более 20 тысяч – в этом году. Кроме того, за последние дни в страну прибыл также ряд украинцев, которых еще не зарегистрировали как беженцев.

Как сообщалось, численность населения Норвегии в первом квартале 2023 года превысила 5,5 миллиона человек, несмотря на низкую рождаемость, прежде всего за счет прибытия большого количества беженцев из Украины.