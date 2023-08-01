В норвежском городе обсуждают, отдавать ли обанкротившийся отель для беженцев из Украины

В норвежском городе Холместранн на юге страны в среду обсудят вопрос превращения здания отеля, обанкротившегося ранее в этом году, в место для расселения беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Председатель городского совета Холместранна ранее высказался против того, чтобы в здании поселили украинских беженцев, поскольку оно предназначено для использования именно как отель.

С просьбой предоставить исключение из правил обратилась компания Apartments AS, которая хочет предоставить отель для размещения украинцев на период до двух лет.

ФОТО: NRK

Владельцы отеля, который обанкротился в феврале этого года, говорят, что не видят экономической целесообразности использовать здание по назначению.

Несмотря на сопротивление председателя горсовета Холместранна, Apartments AS во вторник уже заключила соглашение с Норвежским директоратом по вопросам иммиграции (UDI) о содействии в расселении беженцев из Украины.

UDI при этом предостерег, что не будет направлять украинцев в отель, пока компания не получит необходимых разрешений на расселение беженцев.

Решение о том, изменить ли временно статус отеля в Холместранне, в среду должен принять городской совет.

Как известно, за 2022 год более 34 тысяч украинцев в Норвегии подали заявку на получение временной защиты.

Численность населения Норвегии в первом квартале 2023 года превысила 5,5 миллиона человек, несмотря на низкую рождаемость, прежде всего за счет прибытия большого количества беженцев из Украины.