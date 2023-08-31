В Украине погиб 22-летний доброволец из Британии

Министерство иностранных дел Великобритании в четверг подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

О смерти Сэмюэля Ньюи первым сообщил его брат Дэниел в соцсетях, отметив, что парень отправился в Украину, "чтобы дать отпор российскому империализму".

"Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал мужественно, морально и с честью. Ты не только мой младший брат, но и исключительный человек, хороший солдат и один из самых храбрых людей, которых я когда-либо имел честь знать", – добавил Дэниел.

ФОТО: THE TELEGRAPH

По данным The Telegraph, Ньюи не имел предыдущего военного опыта и служил в подразделении "Темные ангелы", сформированным бывшим британским военнослужащим парашютно-десантного полка Дэниелом Берком.

С первых дней российского вторжения это подразделение участвовало в ожесточенных боях на передовой – от Запорожья до восточной Украины.

Сэмюэл Ньюи и его отец в 2020 году предстали перед судом по обвинению в терроризме за якобы незаконную помощь Дэниелу, который был британским добровольцем, воевавшим против Исламского государства в Сирии. В том же году обвинения с них сняли.

Последний раз публично о гибели британского гражданина в боях в Украине сообщалось в феврале этого года.