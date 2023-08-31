В Україні загинув 22-річний доброволець із Британії

Міністерство закордонних справ Великої Британії в четвер підтвердило загибель 22-річношго Семюеля Ньюї в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Про смерть Семюеля Ньюї першим повідомив його брат Деніел у соцмережах, зазначивши, що хлопець вирушив до України, "щоб дати відсіч російському імперіалізму".

"Семе, ти віддав своє життя за людей, яких ніколи не знав, і діяв мужньо, морально і з честю. Ти не тільки мій молодший брат, але й виняткова людина, хороший солдат і один з найхоробріших людей, яких я коли-небудь мав честь знати", – додав Деніел.

Фото: The Telegraph

За даними The Telegraph, Ньюї не мав попереднього військового досвіду й служив у підрозділі "Темні ангели", сформованим колишнім британським військовослужбовцем парашутно-десантного полку Деніелом Берком.

З перших днів російського вторгнення цей підрозділ брав участь у запеклих боях на передовій – від Запоріжжя до східної України.

Семюел Ньюї та його батько у 2020 році постали перед судом за звинуваченнями в тероризмі за нібито незаконну допомогу Деніелу, який був британським добровольцем, що воював проти Ісламської держави в Сирії. Того ж року звинувачення з них зняли.

Востаннє публічно про загибель британського громадянина в боях в Україні повідомлялось у лютому цього року.