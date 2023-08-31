Послів РФ і Білорусі знову запросять на вручення Нобелівської премії в Стокгольмі

Нобелівський фонд у четвер оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції – тобто російських і білоруських теж – на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цього року у Стокгольмі.

Це випливає із заяви Нобелівського фонду, яку цитує "Європейська правда".

Заява присвячена насамперед рішенню запросити на церемонію вручення Нобелівських премій і банкет представників усіх парламентських партій Швеції – зокрема й ультраправих "Шведських демократів".

Нобелівський фонд раніше говорив, що політика "Шведських демократів" не відповідає принципам премії, тому їх не запрошували, але тепер переглянув рішення з огляду на іншу практику запрошень у норвезькому Осло.

"Відтепер на Нобелівський день запрошуватимуться всі партії, які отримали парламентське представництво в результаті демократичних виборів, а на церемонії вручення премій запрошуватимуться посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії відповідно", – йдеться в заяві.

Звідси випливає, що Нобелівський фонд відмовився від практики попереднього року, коли не запросив представників посольств Росії та Білорусі на вручення премій у Стокгольмі через російське повномасштабне вторгнення в Україну.

"Нобелівський фонд вважає, що такий спільний підхід сприяє можливості донести важливі послання Нобелівської премії до кожного, і в майбутньому ця практика стане загальною для всієї організації", – додали там.

Як відомо, п'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.