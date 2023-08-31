У Німеччині тема війни Росії проти України поступилася питанням економіки та міграції, а також кільком іншим питанням.

Це випливає із оприлюднених у четвер результатів опитування ARD-DeutschlandTREND, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Респонденти мали назвати найважливішу, на їхню думку, проблему, яку мають вирішити німецькі політики.

За останні п'ять місяців питання, що стосуються економіки та кон'юнктури, стали значно важливішими.

У списку найважливіших завдань, які федеральні політики мають вирішити терміново, – економіка (28 відсотків, що на 21 відсотоковий пункт більше, ніж у квітні) та імміграція (26 відсотків проти 19 відсотків у квітні).

Далі йдуть захист клімату та довкілля – 18 відсотків, що на вісім менше, ніж у попередньому опитуванні, та соціальне забезпечення – 16 відсотків, зріст на три пункти у порівнянні з квітнем.

Тема війни в Україні і пов'язаної з нею зовнішньої політики Німеччини має 9 відсотків у опитуванні, що на шістнадцять відсоткових пунктів менше, аніж п'ять місяців тому.

Ще менш важливими за тему України, на думку опитаних, є питання освіти і школи, інфляції та пенсій.

За результатами останніх соцопитувань, майже дві третини німців – 64 відсотки – бажають зміни влади, вважаючи, що це пішло б країні на користь.

Опитування провів інститут infratest dimap на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD та газети Die Welt.

Нагадаємо, станом на червень більшість німців і поляків продовжували підтримувати заходи, які обидві країни вживають для допомоги Україні через російську агресію.