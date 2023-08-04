СМИ: Сунак может пропустить Генассамблею ООН из-за внутренних проблем

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может не принять участие во встрече лидеров Генеральной ассамблеи ООН, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, Сунак до сих пор не подтвердил свое участие в заседании Генассамблеи ООН, которое состоится в следующем месяце.

Британский премьер вместо этого хочет сосредоточиться на достижении прогресса в выполнении своих пяти предвыборных обещаний и подготовке к ежегодной конференции Консервативной партии, говорится в материале.

Издание отмечает, что Сунак может стать первым за 10 лет премьером, который не будет участвовать в Генассамблее ООН. Последний раз заседание пропускал Дэвид Кэмерон в 2013 году.

В то же время источник на Даунинг-стрит отметил, что о поездке Сунака "будет сообщено в обычном порядке".

В июле сообщалось, что рейтинг поддержки действующего премьера Риши Сунака упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.

По данным СМИ, ведущие члены правящей Консервативной партии призывают Сунака провести выборы весной 2024 года, чтобы избежать катастрофических потерь мандатов.