ЗМІ: Сунак може пропустити Генасамблею ООН через внутрішні проблеми

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може не взяти участь у зустрічі лідерів Генеральної асамблеї ООН, щоб зосередитись на внутрішніх проблемах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, Сунак досі не підтвердив свою участь у засіданні Генасамблеї ООН, яке відбудеться наступного місяця.

Британський прем'єр замість цього хоче зосередитися на досягненні прогресу у виконанні своїх п'яти передвиборчих обіцянок і підготовці до щорічної конференції Консервативної партії, йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що Сунак може стати першим за 10 років прем'єром, який не братиме участь у Генасамблеї ООН. Востаннє засідання пропускав Девід Кемерон у 2013 році.

Водночас джерело на Даунінг-стріт зазначило, що про поїздку Сунака "буде повідомлено у звичайному порядку".

У липні повідомлялося, що рейтинг підтримки чинного прем'єра Ріші Сунака впав до найнижчого рівня від моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

За даними ЗМІ, провідні члени керівної Консервативної партії закликають Сунака провести вибори навесні 2024 року, аби уникнути катастрофічних втрат мандатів.