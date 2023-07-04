Турист, который вырезал свое имя и имя любимой на стене Колизея, раскаялся

Турист Иван Димитров, которого сняли на камеру, когда он вырезал своё имя и имя своей девушки на древнеримском Колизее, попросил прощения за содеянное.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Выяснилось, что поступок совершил 27-летний фитнес-инструктор из Британии, который имеет болгарское происхождение. Его зовут Иван Димитров, также он известен под именем Иван Хокинс. Он путешествовал по Вечному городу вместе со своей девушкой Хейли Брейси.

Видео, на котором он вырезает надпись "Иван+Хейли 23" на 2000-летней постройке, стало вирусным, вызвав возмущение по поводу акта вандализма.

Димитрову, который живет в Бристоле на юго-западе Англии, может грозить штраф до 15 000 евро или до пяти лет заключения, поскольку Колизей внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Итальянские карабинеры быстро разыскали пару в Болгарии с помощью сравнения фотографий. После разговора с Димитровым они сообщили, что он выразил "искреннее раскаяние" в своих действиях.

"Он сказал нам, что очень расстроен тем, что сделал, и постоянно извинялся за это", – сказал карабинер майор Роберто Мартина.

"Я думаю, что он был обеспокоен последствиями любого судебного процесса, и мы объяснили ему, что он может быть заключен в тюрьму на срок от двух до пяти лет и оштрафован на сумму до 15 000 евро", – добавил он.

Мартина уточнил, что у Димитрова не спрашивали, почему он совершил этот поступок.

"Это будет решать судья, мы просто сказали ему, что он является подозреваемым", – добавил Мартина.

Майор Мартина также пояснил, что девушка подозреваемого Брейси "не является фигурантом ни одной жалобы, поэтому является невиновной стороной, насколько мы можем судить". "Хотя технически она может рассматриваться как соучастница", – добавил он.

Инцидент, который якобы произошел 23 июня, сняли на видео случайные прохожие, после чего оно попало в соцсети.

Администрация археологического парка Колизей подала жалобу на повреждение амфитеатра Флавиев 25 июня – через два дня после того, как в интернете появилось видео.

Кроме этого эпизода, за первые полгода 2023 года было зарегистрировано еще три жалобы на повреждение Колизея.

Ранее сообщалось, что британские супруги потратили 200 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы убрать мурал уличного художника Бэнкси, созданный на стене их дома.