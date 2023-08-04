Польша заявила, что Украина сняла запрет на импорт ее курятины и яиц

Министерство сельского хозяйства Польши в пятницу заявило о решении Украины отменить запрет на импорт польских яиц и курятины, введенный в прошлом месяце из-за распространения болезни Ньюкасла.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

Как утверждает польское ведомство, 4 августа "компетентная украинская служба" приняла решение признать регионализацию болезни Ньюкасла – то есть ее распространение ограничено одним регионом и не влияет на продукцию в других.

"Отменен запрет на импорт инкубационных яиц, живой птицы и необработанной продукции и сырья из нее, за исключением территорий, пораженных вирусом болезни Ньюкасла, определенных компетентным органом Республики Польша", – говорится в сообщении.

В то же время украинские компетентные органы официально не сообщали о таком решении.

15 июля Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей объявила об ограничении на ввоз инкубационных яиц, птицы и продуктов из нее из Республики Польша из-за регистрации в стране болезни Ньюкаса.

Болезнь Ньюкасла – вирусное заболеванием птиц, смертность от которой составляет 100%. В июле 2023-го в Польше обнаружили первый за 50 лет случай заражения кур этим патогеном.

Ограничения на импорт активно использовала ультраправая польская партия "Конфедерация", говоря о нечестных шагах со стороны Украины.

Напомним, в правительстве Польши заявили, что не отказываются от намерений продлить запрет на ввоз украинской агропродукции и отдельно от ЕС и считают позицию Еврокомиссии политически мотивированной.