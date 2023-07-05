В Польше заявили, что птичий грипп, который убивает котов в стране, не угрожает человеку

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Кшиштоф Цецьора заявил о том, что человеку не угрожает вирус птичьего гриппа H5N1, из-за которого в стране гибнут коты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rzeczpospolita.

"Нам ничего не угрожает. Информация о том, что вирус птичьего гриппа находится в сыром мясе птицы, абсолютно непроверенная", – отметил Цецьора.

Чиновник также обвинил журналистов в "чрезмерной интерпретации и манипуляции", добавив, что существуют попытки использовать публикации в прессе об этом деле "для дискредитации качества польской птицы".

В июне в Польше появились сообщения о большом количестве кошек, которые умирают от неизвестной болезни. Первоначальные анализы, проведенные Главной ветеринарной инспекцией, показали, что некоторые из умерших животных были больны птичьим гриппом.

По словам вирусолога из Малопольского биотехнологического центра Ягеллонского университета, профессора Кшиштофа Пырча, одним из вероятных путей передачи вируса птичьего гриппа H5N1 от птиц к домашним кошкам является пища.

"В прессе появились материалы о том, что результаты исследований, проведенных нашими научными группами, показали, что эти коты были инфицированы в течение последних недель вирусом птичьего гриппа H5N1 через зараженное мясо польской домашней птицы. Я хотел бы сказать, что это неправда, мы этого не доказали", – заявил профессор Пырч.

В коммюнике, опубликованном в понедельник, Главная ветеринарная инспекция Польши сообщила, что ни один человек, контактировавший с больными животными, у большинства из которых течение болезни было летальным, не заболел.

В январе 2023 года государственное ветеринарное управление Чехии распорядилось уничтожить всех 750 тысяч несущих кур на птицеферме в селе Брод-над-Тиху, что в 150 километрах к западу от Праги, из-за ухудшения вспышки птичьего гриппа.

В конце прошлого года Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов (EFSA) сообщило, что эпидемия птичьего гриппа в Европе конца 2021-2022 года стала худшей из всех, которые отслеживались.